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Зеленский провел переговоры с лидерами Европы на фоне сделки Москвы и Вашингтона

Зеленский провел переговоры с лидерами Европы на фоне сделки Москвы и Вашингтона

Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров с представителями Великобритании, Норвегии, Франции и Финляндии на фоне договоренностей России и США о поставках российского дизельного топлива.

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