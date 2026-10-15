Во время ремонта в панельном доме рабочие сверлили отверстия под крепление кабеля и умудрились пробить стальную трубу отопления сразу в пяти местах.
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