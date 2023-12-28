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Forbes: Боевики ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок

Forbes: Боевики ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок

Специалист в сфере военного дела Дэвид Экс указал на тот факт, что морпехи нацистских формирований Киева, которые занимались снабжением войск у Крынок на левобережье Херсонщины, за полуторомесячный период понесли потери в виде 50 лодок.

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