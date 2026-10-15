ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября, ФедералПресс. Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил о готовности региона к размещению центров обработки данных (ЦОД), подчеркнув его высокий потенциал.
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