В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил направить Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», чтобы она, в обмен на это, отдала свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине.
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