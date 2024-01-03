Карпов объяснил отказ польского шахматиста жать руку россиянину

Скриншот видео Польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуду, отказавшегося пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата по быстрым шахматам, могли натолкнуть на это спонсоры, заявил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".