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Карпов объяснил отказ польского шахматиста жать руку россиянину

Карпов объяснил отказ польского шахматиста жать руку россиянину

Скриншот видео Польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуду, отказавшегося пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата по быстрым шахматам, могли натолкнуть на это спонсоры, заявил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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