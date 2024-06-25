РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    он опять отличился )))) Ржёт весь русскоязычный инет )))Это был большой з...
  • Терехов Олег
    Хватит людям мозги морочить! Какие выезды могут быть на территорию врага когда идет война. Когда наконец выгонят или ...Депутаты Госдумы ...
  • Вик Норд
    Все Вы,все кто эмигрировал(в поисках лучшей доли,или просто предали Родину),все кто украинцы,белые русы,евреи,и бурят...Дискриминация по ...

Иностранец получил полгода колонии за то, что обналичил деньги с чужой карточки

Иностранец получил полгода колонии за то, что обналичил деньги с чужой карточки

Полгода исправительной колонии получил по решению суда иностранный гражданин на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, подсудимый в марте 2024 года проник в комнату общежития и украл у потерпевшего по делу банковскую карту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх