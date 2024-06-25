Иностранец получил полгода колонии за то, что обналичил деньги с чужой карточки

Полгода исправительной колонии получил по решению суда иностранный гражданин на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, подсудимый в марте 2024 года проник в комнату общежития и украл у потерпевшего по делу банковскую карту.