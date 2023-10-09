Пути развития и модернизации зенитной установки ЗУ-23-2

В 1960 г. на вооружение советской армии поступила буксируемая спаренная зенитная установка ЗУ-23-2. Она предназначалась для борьбы с низколетящими целями, и на момент своего появления справлялась с такими задачами.
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