ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Парень напрашивается в гости

Парень напрашивается в гости

В общем проблема такая. Парень постоянно норовит напроситься ко мне в гости, причем когда потом я в шутку говорю, что так делать не прилично, начинает обижаться.

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Комментарии
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Элина Морозова
Халявщик-нахлкбник. Напрашивайтесь настойчиво в гости к нему.
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20 час.
Майя Maja
Да выгонять такого надо и от своего холодильника и из собственной жизни!))
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9 час.
Элина Морозова
Можно поразвлекаться. Например перед его приходом освободить холодильник и оставить пустым.
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7 час.

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