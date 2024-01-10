В Калужской области полицейские поздравили маленьких жителей региона с новогодними праздниками

В Калуге правоохранители совместно с представителями городской опеки в рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» и профилактического мероприятия «Опасный возраст» посетили семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.