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Царьград

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Нардеп Дубинский: Зеленского может ждать тюрьма после поездки в США

Нардеп Дубинский: Зеленского может ждать тюрьма после поездки в США

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предрекли тюрьму после поездки в США.Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил об этом в своем Telegram-канале.

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