Сильный ветер угрожает работе главной переправы ЯНАО

В ЯНАО 11 июля ожидается усиление ветра. Неблагоприятная погода может привести к изменению режима работы паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги, сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
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