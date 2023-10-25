В новую новосибирскую поликлинику №2 доставили американский аппарат МРТ

Строящаяся по ГЧП поликлиника на улице Татьяны Снежиной начала получать импортное оборудование.В Новосибирске поликлиника №2, которую строят на улице Татьяны Снежиной в рамках государственно-частного партнёрства, получила из Франции аппарат МРТ нового поколения (производство — General Electric, США).