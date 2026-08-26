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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Как вообще можно считать, что Мэттьюс лучше, чем Сузуки? Это огромное неуважение к Нику». Комментатор Сейшейро о топе лучших центров по версии NHL Network

Комментатор из Торонто Сид Сейшейро раскритиковал рейтинг лучших центральных нападающих НХЛ по версии NHL Network, в котором форвард «Торонто» Остон Мэттьюс занял 8-е место, а капитан « Монреаля » Ник Сузуки – 9-е.

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