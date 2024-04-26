Шойгу: украинские удары по ЗАЭС чреваты катастрофическими последствиями

Украинские войска возобновили атаки на Запорожскую АЭС. Повреждение станции может привести к разрушительным последствиям, заявил на совещании министров обороны стран ШОС в Астане глава Минобороны России Сергей Шойгу.
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