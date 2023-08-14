В чём отличие мышления мужчин и женщин?

Всегда считал, что женщины гораздо сообразительнее и гораздо разумнее мужчин. Они более усидчивы и гораздо более обучаемы...Я уже не говорю о более совершенной организации всего организма. В итоге, гораздо более приспособлены к жизни и жизнеспособны....Это существа гораздо более высокого уровня развития, чем мужчины.

ONIX

Автор забыла указать,что " преимущества "женского мозга имеет свои существенные минусы и недостатки. Отсюда и хаос в мыслях,проблемы сосредоточиться на выполнении задач, смена принимаемых решений и мыслей.Как раз именно эти качества мешают женщинам углублённо проникать в суть проблемы и ей нужно гораздо больше времени,потому как мужчина,хоть и медленно,но фундально вникает в суть,женщина же овладевает большим объёмом,но поверхностно...Это часто можно наблюдать во многих комментариях женщин в темах. Первая реакция на прочтение с далеко идущими выводами,а потом в ходе обсуждения: я не это хотела сказать,вы меня не так поняли.