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Госдума рассмотрит жалобы на банки, меняющие тарифы без согласия клиентов

Госдума рассмотрит жалобы на банки, меняющие тарифы без согласия клиентов

Граждане жалуются на банки, которые меняют условия пользования счетами и картами без их согласия. В связи с этим комитет Госдумы по финансовому рынку изучит, как применяются на практике законодательные решения о защите прав тех, кто пользуется финансовыми услугами, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

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