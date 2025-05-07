Госдума рассмотрит жалобы на банки, меняющие тарифы без согласия клиентов

Граждане жалуются на банки, которые меняют условия пользования счетами и картами без их согласия. В связи с этим комитет Госдумы по финансовому рынку изучит, как применяются на практике законодательные решения о защите прав тех, кто пользуется финансовыми услугами, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.