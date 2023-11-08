10 способов сохранить спокойствие, когда все валится из рук

10 способов сохранить спокойствие, когда все валится из рукВолнение, беспокойство, тревога… Такие чувства, порой выбивают из колеи в самый неподходящий момент: когда нужно сдать важный экзамен, провести презентацию в новом коллективе или поговорить с партнером на конфликтную тему.