Жителей Свердловской области предупредили об опасностях на дорогах из-за снега и гололеда. Водителей призывают не использовать летнюю резину, так как на некоторых участках автодорог замело очень сильно, сообщили в ГИБДД.
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