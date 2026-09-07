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«Все их болезни – водевили»: Дрожжина рассказала, почему возмущена письмом Маши Баталовой

«Все их болезни – водевили»: Дрожжина рассказала, почему возмущена письмом Маши Баталовой

Летом этого года в публичном пространстве появился факт передачи письма дочери актёра Баталова, адресованное (через юриста) Михаилу Цивину, который отбывает пятилетний срок по «Делу Баталовых» в колонии города Коломна .

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