Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В результате ночного удара ВСУ по Киевскому району Донецка ранения получили три мирных жителя.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В результате ночного удара ВСУ по Киевскому району Донецка ранения получили три мирных жителя.
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