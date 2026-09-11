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Solana опустилась ниже $100 на фоне усиления давления продавцов

Solana опустилась ниже $100 на фоне усиления давления продавцов

Цена Solana упала ниже психологического уровня $100, поскольку более широкая продажа криптовалют, медвежий 4-часовой сигнал супертренда и близлежащие кластеры ликвидации увеличили риск еще одного снижения.

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