Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    ЦРУ и ФБР: О причастности задержанного Шарифуллы к теракту в подмосковном «Крокусе» стало известно на допросе о друго...8 Марта: пол прек...
  • Юрий Ильинов
    СМИ ФРГ оценило эффективность иностранного финансирования борьбы с коррупцией на Украине В течение двух последних ле...Военкор сообщает ...
  • Юрий Ильинов
    Bloomberg узнал о приемлемых для Москвы условиях по достижению перемирия на Украине Руководство России готово обсуди...Военкор сообщает ...

И вот эта красота – новый американский штурмовик?

И вот эта красота – новый американский штурмовик?

И вот эта красота – новый американский штурмовик? Великий конструктор Андрей Николаевич Туполев, который, как ни крути, а самолеты создавать умел, причем хорошие самолеты, как-то сказал, что «хорошо летать могут только красивые самолёты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх