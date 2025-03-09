И вот эта красота – новый американский штурмовик? Великий конструктор Андрей Николаевич Туполев, который, как ни крути, а самолеты создавать умел, причем хорошие самолеты, как-то сказал, что «хорошо летать могут только красивые самолёты».
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