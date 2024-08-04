Старовойт: в реализации ВСМ Москва – Санкт-Петербург участвуют сотни предприятий

Строительство первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург не только значительно сократит время в пути между двумя столицами, но и сыграет важную роль в развитии отечественной промышленности.
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