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Буцаев о 4:3 с «Северсталью»: «Витязь» показал характер и одержал первую победу в межсезонье»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги контрольного матча с «Северсталью» (4:3 ОТ). «В Минске против «Северстали» мы хорошо начали игру, забили на старте два гола.

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