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Царьград

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«Инвестиция в себя»: китаянка получила от мужа 900 тысяч юаней после романа со страховщиком

«Инвестиция в себя»: китаянка получила от мужа 900 тысяч юаней после романа со страховщиком

Жительница Китая смогла отсудить у мужа 900 тысяч юаней после бурного романа со страховым агентом.Китаянка обратилась в суд и потребовала, чтобы муж вернул ей миллионы юаней, которые потратил во время романа со страховым агентом.

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