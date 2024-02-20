Мужчина заплатил за пустое место в самолете, которое решил занять другой пассажир

Интересно, почему всякие драмы часто разворачиваются в транспорте, а конкретно в самолетах? Возможно, пребывание в замкнутом пространстве со множеством других людей каким-то образом влияет на подсознание человека, обнажая его самые темные грани, кто знает? Один из пассажиров самолета рассказал в соцсети ситуацию, которая произошла с ним:"Это случилось во время трехчасового полета.