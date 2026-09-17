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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ATP и WTA рассматривают перенос турниров из Дубая и Дохи из-за конфликта на Ближнем Востоке (The i Paper)

ATP и WTA рассматривают возможность переноса турниров из Дубая и Дохи из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает The i Paper.

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