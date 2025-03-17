Молодежь в России начала увлекаться хендмейд-хобби и зарабатывать на этом

Более половины опрошенных россиян (58%) занимаются рукоделием или делали это в прошлом. При этом популярнее всего это направление у молодых людей: 66% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбирают такой вариант, пишут «Известия» со ссылкой на «Авито».
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