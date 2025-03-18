Ушаков: Киев продолжает атаки, несмотря на предложение Трампа о перемирии

Россия продолжает искать мирное разрешение конфликта на Украине, несмотря на атаки Киева. Юрий Ушаков отметил, что предложения США о 30-дневном перемирии игнорируются, тогда как ВСУ ведут активные беспилотные атаки на российскую территорию.