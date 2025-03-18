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Царьград

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Ушаков: Киев продолжает атаки, несмотря на предложение Трампа о перемирии

Ушаков: Киев продолжает атаки, несмотря на предложение Трампа о перемирии

Россия продолжает искать мирное разрешение конфликта на Украине, несмотря на атаки Киева. Юрий Ушаков отметил, что предложения США о 30-дневном перемирии игнорируются, тогда как ВСУ ведут активные беспилотные атаки на российскую территорию.

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