Трамп призвал мировое сообщество вместе отстаивать идеалы ООН

Президент США Дональд Трамп завершил выступление на Генеральной Ассамблее ООН призывом к мировому сообществу совместно отстаивать идеалы мира, процветания и справедливости.
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