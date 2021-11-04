«Голые ягодицы пострашнее пистолета». Почему стало так модно обижаться и что теперь с этим делать

Александр МазурокОбщество«Голые ягодицы пострашнее пистолета». Почему стало так модно обижаться и что теперь с этим делатьКажется, мир сошел с ума — обидеть чьи-то чувства можно теперь в самых неожиданных местах .Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНННадежда НикитинаВсе почему то "голые жопы" привязывают к оскорблению чувств верующих, а это не так. Просто показывать голые задницы в общественных местах- безнравственно в принципе. Вы еще и посрите на переходе, такой хайп словите. Эти бабы и мужики просто нравственно падшие и самое главное жаждущие денег. Я уже не говорю о тех кто смотрит и ставит лайки. Уроды и те и другие. Но, что сделать с упадком нравственности, да похоже ничего. Миром правит капитал и.... там правит бал.Комментировать
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