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«Голые ягодицы пострашнее пистолета». Почему стало так модно обижаться и что теперь с этим делать

«Голые ягодицы пострашнее пистолета». Почему стало так модно обижаться и что теперь с этим делать

Кажется, мир сошел с ума — обидеть чьи-то чувства можно теперь в самых неожиданных местах .

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Надежда Никитина
Все почему то "голые жопы" привязывают к оскорблению чувств верующих, а это не так. Просто показывать голые задницы в общественных местах- безнравственно в принципе. Вы еще и посрите на переходе, такой хайп словите. Эти бабы и мужики просто нравственно падшие и самое главное жаждущие денег. Я уже не говорю о тех кто смотрит и ставит лайки. Уроды и те и другие. Но, что сделать с упадком нравственности, да похоже ничего. Миром правит капитал и.... там правит бал.

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