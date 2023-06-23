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Генерал Суровикин с оружием в руках призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться

Генерал Суровикин с оружием в руках призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с призывом остановиться и подчиниться руководству государства.

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