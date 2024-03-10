"Отпираться смысла нет": Захарова - о военных НАТО на Украине

NTB/Heiko Junge via REUTERS Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала "Известиям" заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что солдаты НАТО уже присутствуют на Украине.
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