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  • Юлия Юлия
    Все нужно довести до конца! Иначе гадина наберется сил, получит подкрепление от НАТО, и все опять........Армия России нане...
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    До последнего хохла!Армия России нане...
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    приятная новость!!!!!👍😀Армия России нане...

"Отпираться смысла нет": Захарова - о военных НАТО на Украине

"Отпираться смысла нет": Захарова - о военных НАТО на Украине

NTB/Heiko Junge via REUTERS Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала "Известиям" заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что солдаты НАТО уже присутствуют на Украине.

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