По следам диких кошек: экспедиция Greenway Global и Russian Traveler в нацпарк «Земля леопарда»

Рассказываем, как прошла наша экспедиция в Приморье, в гости к самым редким кошачьим на планете. Последний на планете оплот дальневосточного леопарда, где обитает его единственная популяция, не случайно называют «самой кошачьей» территорией России.
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