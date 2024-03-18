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Boeing пикирует: Самолёты разваливаются, скандалы не утихают

Boeing пикирует: Самолёты разваливаются, скандалы не утихают

У Boeing снова проблемы. Очередной 777-300 не смог взлететь из Сиднея и пошёл обратно на посадку.Дело в том, что в самом начале полёта борт начал "протекать": топливо, масло или ещё какой-то ГСМ обнаружились около шасси.

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