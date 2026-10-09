Перед смертью Кашпировский зарядил могилу дочери на Украине

После смерти Анатолия Кашпировского всех интересует вопрос: где же будет похоронен маг-экстрасенс. Говорили, что это может быть Троекуровского кладбище, называлось даже место в Петербурге.
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