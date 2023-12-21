Рогов назвал бессмысленным проведение переговоров с несамостоятельным Зеленским

Руководитель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является бессмысленным, так как он не представляет из себя самостоятельного субъекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии