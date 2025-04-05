Лукавый Макрон готов стать посредником в переговорном процессе по Украине, «когда придет время»

Будни мужчин. Все что нам интересно

После начала российской СВО на украинской территории страны Европы, которые активно способствовали началу конфликта между Россией и Украиной, ополчились против Москвы и нагромоздили целую кучу санкций, начали выделять Киеву деньги и поставлять оружие.