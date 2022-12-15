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Трубу с кипятком прорвало во Фрунзенском районе Петербурга

Трубу с кипятком прорвало во Фрунзенском районе Петербурга

Прорыв трубы произошел на улице Бухарестской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью. Авария случилась во дворе одного из жилых домов.

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