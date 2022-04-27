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В музее МВД Татарстана прошла литературно-музыкальная встреча

В музее МВД Татарстана прошла литературно-музыкальная встреча

26 апреля в 14:00 на территории Музея истории МВД по Республике Татарстан прошла встреча членов Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Татарстан и артисты литературно-музыкального театра «Реплика» города Казани.

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