В музее МВД Татарстана прошла литературно-музыкальная встреча

26 апреля в 14:00 на территории Музея истории МВД по Республике Татарстан прошла встреча членов Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Татарстан и артисты литературно-музыкального театра «Реплика» города Казани.
26 апреля в 14:00 на территории Музея истории МВД по Республике Татарстан прошла встреча членов Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Татарстан и артисты литературно-музыкального театра «Реплика» города Казани.
Свежие комментарии