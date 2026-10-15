The United States began to transfer to The first units of the battalion numbering about 600 soldiers of the 10th Mountain Division of the army from Fort Drum, New York, The New York Times writes, citing American officials.
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