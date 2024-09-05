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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Газзаев об отставке из «Родины»: «Бывает, что результат не такой, на который рассчитываешь. Нельзя делать вид, что все идет хорошо» 

Газзаев возглавил московский клуб 12 июня. После 8 туров «Родина» с 11 очками занимает в таблице Мелбет Первой лиги 10-е место.

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