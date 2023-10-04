Эксперты о резолюции Европарламента по Республике Молдова

Сегодня Европейский парламент совместно с Европейской комиссией и Советом Европейского Союза обсудит последние события в Республике Молдова, а в четверг депутаты Европарламента проголосуют по резолюции, подводящей итоги пути нашей страны в Европейский Союз.
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