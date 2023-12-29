Власти ХМАО заключили новую концессию по созданию мусорного полигона для Нягани, который обещали ввести в 2023 году

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа перезаключило со структурами «Террикона» 25-летнее концессионное соглашение по созданию межмуниципального полигона ТКО для города Нягани и поселений Октябрьского района, отодвинув сроки сдачи объекта с 2023 на 2025 год.
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