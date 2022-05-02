Мировое обозрение

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Дорогу закрыли в Мангистауской области из-за пыльной бури (видео)

Дорогу закрыли в Мангистауской области из-за пыльной бури (видео)

Ограничение движения для всех видов автотранспорта ввели на одной из трасс в Мангистауской области из-за ухудшения погодных условий, сообщается в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол".

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