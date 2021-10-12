В Бразилии за сутки зафиксировали более 6.5 тысяч случаев коронавируса

В Бразилии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло на 6918 за последние сутки и, таким образом, в общем показатели насчитывают 21 582 738 зарегистрированных диагнозов.
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