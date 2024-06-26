Изменения в Генплан, помещение для "Народного фронта" и вопрос о недобросовестных собственниках помещений: состоялось очередное заседание тульской Гордумы

В среду, 26 июня, прошло 63-е очередное заседание Тульской городской Думы. Депутаты единогласно поддержали проект решения о предоставлении в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения по ул.
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