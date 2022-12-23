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Чернышенко сообщил, что турпоток в Кондуки к 2030 году вырастет почти в четыре раза

Чернышенко сообщил, что турпоток в Кондуки к 2030 году вырастет почти в четыре раза

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что создание объектов размещения и туристической инфраструктуры в Абрау-Дюрсо и Кондуках Тульской области позволит увеличить в разы ежегодный турпоток по этим направлениям.

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