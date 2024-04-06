Лукашенко подписал закон об SMS-повестках для призывников

Александр Лукашенко подписал изменения в закон о воинской службе. Теперь в Белоруссии повестки будут рассылать по SMS, в армию начнут брать с судимостью, а к "выполнению работ оборонного характера" смогут привлекать 16-летних.
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